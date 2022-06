Italia-Ungheria, che gol di Barella: destro show, è 1-0 (VIDEO) (Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia è in vantaggio. Nel match contro l’Ungheria, valevole per la Nations League 2022/2023, i ragazzi di Roberto Mancini trovano la rete dell’1-o grazie ad una splendida conclusione vincente di Nicolò Barella che, dal limite dell’area di rigore, lascia partire un destro imprendibile. Ma grandi meriti del gol vanno anche a Leonardo Spinazzola che si invola sulla sinistra, semina il panico e serve un assist meraviglioso al centrocampista dell’Inter. Ecco il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) L’è in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per la Nations League 2022/2023, i ragazzi di Roberto Mancini trovano la rete dell’1-o grazie ad una splendida conclusione vincente di Nicolòche, dal limite dell’area di rigore, lascia partire unimprendibile. Ma grandi meriti del gol vanno anche a Leonardo Spinazzola che si invola sulla sinistra, semina il panico e serve un assist meraviglioso al centrocampista dell’Inter. Ecco ildel gol. SportFace.

