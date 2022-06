Incidente fatale per due dirigenti del social russo Vk: in 100 giorni morti 10 top manager di Mosca (Di martedì 7 giugno 2022) Il vicedirettore generale di VKontakte (l’equivalente del Facebook russo, meglio noto come Vk) Vladimir Gabrielean e Sergei Merzleakov, il direttore degli acquisti dell’azienda, sono stati uccisi mentre cercavano di raggiungere le rive di un fiume nella regione autonoma di Nenets, secondo quanto riferito dai media russi. I corpi dei due sono stati ritrovati questa mattina, dopo un’intera notte di ricerche, vanificati a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Erano sulle rive di un fiume nella regione. Secondo i primi dati, Gabrielean e Merzleakov hanno partecipato a una spedizione pericolosa, e mentre attraversavano il fiume, nella regione del villaggio di Soina, il mezzo di trasporto si è ribaltato. Gabrielyan è diventato vicepresidente e CTO del gruppo Mail.ru nel 2005, che in seguito è diventato VKontakte e poi VK, prima di diventare il suo primo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Il vicedirettore generale di VKontakte (l’equivalente del Facebook, meglio noto come Vk) Vladimir Gabrielean e Sergei Merzleakov, il direttore degli acquisti dell’azienda, sono stati uccisi mentre cercavano di raggiungere le rive di un fiume nella regione autonoma di Nenets, secondo quanto riferito dai media russi. I corpi dei due sono stati ritrovati questa mattina, dopo un’intera notte di ricerche, vanificati a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Erano sulle rive di un fiume nella regione. Secondo i primi dati, Gabrielean e Merzleakov hanno partecipato a una spedizione pericolosa, e mentre attraversavano il fiume, nella regione del villaggio di Soina, il mezzo di trasporto si è ribaltato. Gabrielyan è diventato vicepresidente e CTO del gruppo Mail.ru nel 2005, che in seguito è diventato VKontakte e poi VK, prima di diventare il suo primo ...

