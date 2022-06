Il re del nichel salvo dalle sanzioni | perché è impossbilie da colpire

Advertising

ncbirillo : RT @StartMagNews: Ha un patrimonio di 33,6 miliardi di dollari ed è considerato uno dei fedelissimi di Putin. Vladimir #Potanin avrebbe tut… - pennadoca : RT @fabiopi1000: @lvoir @MetalHe69092042 Però questo si guardano bene dal sanzionarlo.. Potanin è azionista di maggioranza di Norilsk Nicke… - lvoir : RT @fabiopi1000: @lvoir @MetalHe69092042 Però questo si guardano bene dal sanzionarlo.. Potanin è azionista di maggioranza di Norilsk Nicke… - Vaffancu_lol_ : RT @Mynameismysoul: L’ipocrisia dell’Occidente che accontenta il popolino..”SANZIONI!!” Ma non per Potanin che intanto si è arricchito anco… - fabiopi1000 : @lvoir @MetalHe69092042 Però questo si guardano bene dal sanzionarlo.. Potanin è azionista di maggioranza di Norils… -

Una pianta conosciuta come il "crescioneBrasile", usata per il mal di denti, presenta ad ... Il giglio turco, un'altra pianta, ha invece piùrispetto ad altre specie floreali. Sapere queste ...La guerra è stata una maledizione per gli , ma ce n'è uno che grazie il conflitto è riuscito addirittura ad arricchirsi. Si chiama ed ha in mano il 15%e il 40%palladio mondiale. Un potere sconfinato, che gli arriva dalla Norilsk Nickel, l'azienda mineraria della Russia di cui è azionista di maggioranza, e che gli ha permesso di ...La guerra è stata una maledizione per gli oligarchi russi, ma ce n'è uno che grazie il conflitto è riuscito addirittura ad arricchirsi. Inserire Potanin nei pacchetti di sanzioni produrrebbe l'aumento ...Vladimir Potanin, re del nichel russo, è uno dei nomi degli oligarchi sanzionati da Canada e Australia, ma non figura sulle liste di Stati ...