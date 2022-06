Advertising

Alessandroad05 : @GianlucaFiori70 @ValotiRiccardo @jerryscottismo @lorenzrulez @Teleradiostereo Caro Gianluca, il concetto alla base… - mimmetto81 : tv giornali e arbitri schiavi dei strisciati lo dice la storia... i friedkin li fanno e faranno rosicare,daje de malox - 90Christian1 : @vindox_danilo @RInfascelli Un branco di lecchini,che slinguazzano le strisciate,il Milan chiede lo sconto per fl… - Claudel_IT : @DanieleGianca @SkySport Si sa che i Friedkin fanno beneficenza, qualche milioncino in più gli si può dare visto ch… - frabia17 : RT @CorSport: I #Friedkin fanno sognare i tifosi della #Roma: 'Ci saranno tanti anni storici' ?? -

ROMA - I Friedkin celebrano i 95 anni della storia della Roma. Con un messaggio sui social, i proprietari della Roma hanno celebrato l'anniversario della fondazione del club il 7 giugno 1927: "Immersa in una ...L'opposto invece l'attuale è presidente della Roma, Dan ha deciso di vivere a Roma, ... allora tutti avremmo fatto come i buddisti davanti alla statua del Buddha, ma questo non è ... Non solo la Roma, la famiglia Friedkin vuole espandere i suoi investimenti nel mondo del calcio. Dan Friedkin, come riportato dal canale televisivo francese Bfm, avrebbe messo infatti gli occhi sul ...