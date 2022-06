Fidanzati uccisi a Lecce, Antonio De Marco condannato all’ergastolo per l’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta (Di martedì 7 giugno 2022) E’ stato condannato all’ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell’omicidio dell’arbitro Leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi la sera del 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello, che per mesi avevano condiviso con il loro assassino. La sentenza è stata pronunciata oggi dai giudici della Corte d’Assise di Lecce. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) E’ statoDe, il giovane studente reo confesso deldell’arbitroseDee della sua fidanzatala sera del 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello, che per mesi avevano condiviso con il loro assassino. La sentenza è stata pronunciata oggi dai giudici della Corte d’Assise di. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

