Fantafestival 2022: The Day I Found A Girl In The Trash vince la 42ma edizione (Di martedì 7 giugno 2022) The Day I Found A Girl In The Trash, sci-fi polacco dagli echi orwelliani, vince la 42ma edizione del Fantafestival, Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico. Trionfa il cinema polacco alla 42ma edizione del Fantafestival 2022 - Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico con The Day I Found A Girl In The Trash di Michal Krzywicki che si aggiudica il Pipistrello d'Oro come miglior film. Il Festival conclude la sua 42ma edizione con oltre 3000 partecipanti tra sala e visioni online. Il film vincitore è un racconto di un mondo distopico, dalle tinte orwelliane, che però lascia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) The Day IIn The, sci-fi polacco dagli echi orwelliani,ladel, Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico. Trionfa il cinema polacco alladel- Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico con The Day IIn Thedi Michal Krzywicki che si aggiudica il Pipistrello d'Oro come miglior film. Il Festival conclude la suacon oltre 3000 partecipanti tra sala e visioni online. Il film vincitore è un racconto di un mondo distopico, dalle tinte orwelliane, che però lascia ...

Fantafestival 2022: The Day I Found A Girl In The Trash vince la 42ma edizione

Trionfa il cinema polacco alla 42ma edizione del Fantafestival 2022 - Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico con The Day I Found A Girl In The Trash di Michal Krzywicki che si aggiudica il Pipistrello d'Oro come miglior film.

I premi del Fantafestival 2022

Dopo le premiazioni, il Fantafestival si è concluso con la proiezione del film diretto da De Feo e da Paolo Strippoli A Classic Horror Story, nell'ambito della retrospettiva Ritorno alle Origini.