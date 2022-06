Evento rovinato per Lulù Selassié, la snobbano: sarà costretta a rifare tutto (Di martedì 7 giugno 2022) Lulù Selassié è stata costretta a rinviare un importante Evento, considerando il suo carattere una vera tragedia: l’hanno snobbata in molti Lulù-Selassié (Grandefratellovip.it)La reginetta del GF Vip di quest’anno Lulù Selassié è rimasta in buoni contatti con gran parte dei gieffini eppure si è vista costretta a rimandare una data così importante per lei per via di questi ultimi. Come ormai sappiamo lei e Manuel Bortuzzo si sono detti addio nel peggiore dei modi, le polemiche hanno continuato a farsi avanti anche negli ultimi giorni e il pubblico ha imputato la famiglia Bortuzzo per cattiva condotta. La verità sarà difficile da capire, ciò che è certo è che il grande amore raccontato in tv a quanto pare è svanito in ... Leggi su direttanews (Di martedì 7 giugno 2022)è stataa rinviare un importante, considerando il suo carattere una vera tragedia: l’hanno snobbata in molti(Grandefratellovip.it)La reginetta del GF Vip di quest’annoè rimasta in buoni contatti con gran parte dei gieffini eppure si è vistaa rimandare una data così importante per lei per via di questi ultimi. Come ormai sappiamo lei e Manuel Bortuzzo si sono detti addio nel peggiore dei modi, le polemiche hanno continuato a farsi avanti anche negli ultimi giorni e il pubblico ha imputato la famiglia Bortuzzo per cattiva condotta. La veritàdifficile da capire, ciò che è certo è che il grande amore raccontato in tv a quanto pare è svanito in ...

