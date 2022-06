Donne del Vino | quattro giorni di iniziative ai Campi Flegrei per la convention nazionale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 giugno 2022)di, degustazioni, visite in cantina e ai territori. Tra i momenti più attesi, il confronto tra esperti sul tema “Il domani delè ora”. Da tutta Italia aiper ladelledel: sono state numerose le adesioni all’evento che si svolgerà in Campania dal 10 al 13 giugno prossimi al Grand Hotel Serapide di Pozzuoli (Napoli). “Le sfide del futuro nella terra dei miti” sarà il filo conduttore dell’iniziativa promossa dall’associazione che dal 1988 riunisce produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste. Un percorso itinerante che toccherà alcune tra le aree della Campania maggiormente vocate alla vitivinicoltura, in ...