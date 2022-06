Advertising

'L'esercito russo ha già distrutto quasi l'intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere'. ASPETTANDO IL RITORNO DI TRUMP, CON CUI NON SAREBBE SCOPPIATA LA GUERRA, ecco l'analisi di SPANNAUS: Zelensky 'Penso che la colpa di tutto sia di Zelensky. Aveva promesso, mi metterò d'accordo anche con il diavolo perché ci sia la pa… Molto bene, e borotalco Zelensky dritto nelle prigioni del Donbass 'Penso che la colpa di tutto sia di Zelensky. Aveva promesso, mi metterò d'accordo anche con il diavolo perché ci sia la pa…

L'esercito russo sta cercando di usare forze aggiuntive in direzione del, ma al 103mo giorno ilucraino resiste e resiste fermamente ' . Poiha affermato che i colloqui di ...I sistemi missilistici multi - testata a medio - lungo raggio sono esattamente quello chechiedeva all'Occidente contro la lenta avanzata dell'esercito di nele il continuo ...ma al 103mo giorno il Donbass ucraino resiste e resiste fermamente». Poi Zelensky ha affermato che i colloqui di pace con Mosca sono «a livello zero» e che nel frattempo si è sviluppate «una ...Volodymyr Zelensky elogia i soldati in prima linea a Donetsk: la zona è ancora sotto il fuoco pesante. (Fonte: non accreditato/Ufficio stampa ...