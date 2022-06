De Maggio: Vi leggo il contenuto della mail di Mertens al Napoli - Top News (Di martedì 7 giugno 2022) I tifosi del Napoli sono spaccati. Il balletto di cifre a proposito delle richieste di Mertens per rinnovare hanno acuito la divisione tra i sostenitori della linea del presidente De Laurentiis, ... Leggi su sportevai (Di martedì 7 giugno 2022) I tifosi delsono spaccati. Il balletto di cifre a proposito delle richieste diper rinnovare hanno acuito la divisione tra i sostenitorilinea del presidente De Laurentiis, ...

Advertising

filippores : @MaxPiach Per quanto leggo mi pare che siamo in linea ma la derivata sta scendendo significativamente bene maggio m… - Angus_tweet : @Corrado41906780 @pap1pap Bravissimo, no perché è da giorni che leggo scandali e vergogne a riguardo... tu pensa al… - andrea020461 : Leggo ora che l’entourage di Mertens smentisce la richiesta di 4 milioni netti annui bensì parla di una richiesta d… - filippoASR1927 : RT @4n1mo51t1som1n4: “È un ex calciatore, bolso, venuto in Italia a svernare”. È la 3`volta che leggo giudizi tranchant su un over 30 arriv… - giampodda : RT @4n1mo51t1som1n4: “È un ex calciatore, bolso, venuto in Italia a svernare”. È la 3`volta che leggo giudizi tranchant su un over 30 arriv… -