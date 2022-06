Cataratta: oggi non è più un problema. Grazie alle innovazioni nell’oculistica si può dire addio alle lenti, prevenirla e curare i principali difetti della vista (Di martedì 7 giugno 2022) La Cataratta è un disturbo che interessa un gran numero di persone, specie over 60. «Consiste nell’opacizzazione del cristallino, una piccola lente naturale situata all’interno del nostro occhio che ha lo scopo di filtrare la luce che penetra attraverso la pupilla, aiutando la messa a fuoco sulla retina», spiega il Professor Scipione Rossi, nel board direttivo della S.I.S.O. Società italiana di Scienze Oftalmologiche, e direttore della UOC di Microchirurgia Oculare dell’Ospedale San Carlo di Nancy a Roma. Ma dalla ricerca arrivano importanti novità per prevenirla, curarla e al contempo risolvere i più comuni difetti della vista. ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) Laè un disturbo che interessa un gran numero di persone, specie over 60. «Consiste nell’opacizzazione del cristallino, una piccola lente naturale situata all’interno del nostro occhio che ha lo scopo di filtrare la luce che penetra attraverso la pupilla, aiutando la messa a fuoco sulla retina», spiega il Professor Scipione Rossi, nel boardttivoS.I.S.O. Società italiana di Scienze Oftalmologiche, ettoreUOC di Microchirurgia Oculare dell’Ospedale San Carlo di Nancy a Roma. Ma dalla ricerca arrivano importanti novità per, curarla e al contempo risolvere i più comuni. ...

