Calciomercato Juventus | la cessione che non ti aspetti | tifosi increduli

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 7 giugno 2022) La, in questa sessione di mercato, sembra essere ad un passo dal cedere un centravanti. Ecco di chi stiamo parlando. Tante le operazioni che lavuole fare in questa sessione di mercato, non solo in entrata dove Allegri ha bisogno di un difensore per sostituire Chiellini, un centrocampista che sappia portare bonus importanti a livello di gol e assist e un attaccante per non far rimpiangere Dybala. Oltre agli acquisti, però, la società deve pensare anche a sfoltire la rosa, cedere quegli elementi che per un motivo o per un altro non sono più al centro del progetto bianconero. Da questo punto di vista un centravanti sembra pronto a lasciare la. LaPresseNel reparto offensivo dei bianconeri il rischio è quello di una vera e propria rivoluzione; Dybala lascia a parametro zero, Morata non ha la certezza di essere ...