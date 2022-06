“Vi prego aiutatemi” Vanessa Incontrada | momento molto difficile | il brutto annuncio sui social

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sono spariti i cani die per la conduttrice tv queste sono ore di estrema apprensione. È la donna ad utilizzare, per una buona cosa, i suoichiedendo aiuto ai suoi followers. “Salve a tutti, scusatemi ma ho un emergenza e non potevo non usare Instagram…, ho perso i miei cani due Golden Retriever, Zilik e Tokio non riusciamo più a trovarli.”, scrive la showgirl. La storica conduttrice di Zelig, suifornisce tutte le informazioni legate ai due suoi amanti cani, sperando che qualcuno, se li avesse visti, possa dare qualche notizia utile al ritrovamento. Sono spariti i cani die la donna è visibilmente sotto choc. Scrive sempre su Instagram: “Vidi richiamarmi”, dice ancora lanel suo ...

Advertising

whataafeeling_ : raga aiuto. ieri non avevo nulla. mi sono appena svegliata con un dolore alla gola, come se mi avessero strozzata o… - Cristina1975g : @MediasetTgcom24 Vi prego aiutatemi con la mia raccolta fondi guardate il mio profilo e capirete grazie a tutti di… - Pettyred1 : RT @Aka7evenfanclu2: Raga se avete fatto il video a questa ragazza, potreste mandarmelo? É una mia amica, vi prego aiutatemi a trovarlo! #a… - Aka7evenfanclu2 : Raga se avete fatto il video a questa ragazza, potreste mandarmelo? É una mia amica, vi prego aiutatemi a trovarlo!… - IavazzoSilvia : @louispeluche Aiutatemi vi prego -

l'Immediato

La conduttrice in ansia per la sorte dei suoi cani: 'Vidi richiamarmi' Nel suo appello disperato Vanessa Incontrada ha poi spiegato che i suoi due amati cani, Zilik e Tokio sono scomparsi nei ...... (@Maria____9) May 20, 2022 RAGA DEVO TROVARE IL VIDEO CHE HA FATTO QUESTA RAGAZZA DAVANTI VIha ripreso benissimo me e mio ragazzo che ci abbracciamo amorevolmente mentre rkomi ... "Per giorni senza un goccio d'acqua!". Cittadini furiosi a Castelluccio dei Sauri: "Vi prego, aiutateci" L'indizio: quel messaggio durissimo | Guarda. . “Vi prego di richiamarmi”, dice ancora la Incontrada nel suo appello disperato. I cani, Zilik e Tokio, sono scomparsi… Leggi ...La nota showgirl Vanessa Incontrada è disperata ed in lacrime ha fatto un appello a tutti i suoi follower su Instagram per i suoi cani ...