Vera e Soleil: svelato il loro ruolo in puntata a L’Isola dei Famosi (Di lunedì 6 giugno 2022) Chiamate dalla produzione per animare un po’ gli animi dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, Vera e Soleil questa sera faranno il loro trionfale ingresso in Palapa. Un ingresso che durerà purtroppo giusto il tempo della puntata dato che, per problemi organizzativi, le due sono rinchiuse nel resort in Honduras da due settimane abbondanti. Ma cosa faranno nel dettaglio Vera e Soleil? A rispondere a questa domanda è stata Mediaset che ha diramato un comunicato stampa ufficiale. “Nel corso della puntata arriVeranno a Playa Palapa due special guest star: Vera Gemma e Soleil Sorge. Le Piratesse avranno il compito di creare due team – il Team Vera e il Team ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 giugno 2022) Chiamate dalla produzione per animare un po’ gli animi dei naufraghi dedeiquesta sera faranno iltrionfale ingresso in Palapa. Un ingresso che durerà purtroppo giusto il tempo delladato che, per problemi organizzativi, le due sono rinchiuse nel resort in Honduras da due settimane abbondanti. Ma cosa faranno nel dettaglio? A rispondere a questa domanda è stata Mediaset che ha diramato un comunicato stampa ufficiale. “Nel corso dellaarrinno a Playa Palapa due special guest star:Gemma eSorge. Le Piratesse avranno il compito di creare due team – il Teame il Team ...

