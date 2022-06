UFFICIALE – Bruno Alves dice addio al calcio giocato

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo l’di Carlos Tevez, un’altra stella lascia il. Si tratta di, che in Italia ha vestito la maglia di Cagliari e Parma. L’di un difensore centrale vincente., una panoramica della carriera Il portoghese ha diramato l’annuncio tramite i social. “Oggi comunico il termine della mia carriera da calciatore. Ringrazio per tutto tutti i club, dirigenti, allenatori e persone che sono state coinvolte nella mia vita sportiva. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per tutto il supporto in ogni momento. Viaggio che finisce, ma si presenteranno altre occasioni. A presto, grazie“. Una carriera di tanto girovagare per il mondo, iniziato dalle giovanili del Varzim, club della sua città, nel lontano 1992. Poi ...

