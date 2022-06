Tra domani e mercoledì meno caldo al Centro-Sud, temporali in arrivo al Nord (Di lunedì 6 giugno 2022) La settimana comincia con una giornata prevalentemente stabile e soleggiata da Nord a Sud e caratterizzata da una ventilazione Nord-occidentale che – affermano i meteorologi di Meteo Expert – determina una prima parziale attenuazione della calura al Centro-Sud. I cali più significativi nelle temperature massime favoriranno il sud-est della Sardegna, il Centro e la Puglia, specie il lato adriatico, e il basso mar Tirreno. Il caldo rimane invece intenso almeno fino al pomeriggio nel settore ionico e nel sud della Sicilia dove toccheremo ancora punte oltre i 35 gradi.Un’interruzione più netta all’ondata di calore è attesa tra domani e mercoledì, grazie alla massa d’aria meno calda che accompagna una nuova perturbazione (n.3 di giugno) che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) La settimana comincia con una giornata prevalentemente stabile e soleggiata daa Sud e caratterizzata da una ventilazione-occidentale che – affermano i meteorologi di Meteo Expert – determina una prima parziale attenuazione della calura al-Sud. I cali più significativi nelle temperature massime favoriranno il sud-est della Sardegna, ile la Puglia, specie il lato adriatico, e il basso mar Tirreno. Ilrimane invece intenso alfino al pomeriggio nel settore ionico e nel sud della Sicilia dove toccheremo ancora punte oltre i 35 gradi.Un’interruzione più netta all’ondata di calore è attesa tra, grazie alla massa d’ariacalda che accompagna una nuova perturbazione (n.3 di giugno) che ...

