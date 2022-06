Tennis, Nadal: “Se il piede sinistro non mi fa male, andrò avanti. Voglio continuare a giocare” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il fresco quattordici volte vincitore del Roland Garros, Rafael Nadal, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato del recente successo e del suo futuro: “Quattordici finali e quattordici titoli a Parigi. E’ una storia incredibile, difficile dare un spiegazione. Gli ultimi tre mesi sono stati molto difficili per me, prima il problema alle costole e poi, a Roma, il dolore al ‘solito’ piede. Poi qui a Parigi ho giocato un grande torneo ed è stato veramente emozionante. Se il piede sinistro non mi fa male andrò avanti: posso e Voglio continuare col Tennis. Certo aver giocato queste due settimane con continue infiltrazioni al piede è stato stancante e doloroso. E poi non posso ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il fresco quattordici volte vincitore del Roland Garros, Rafael, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato del recente successo e del suo futuro: “Quattordici finali e quattordici titoli a Parigi. E’ una storia incredibile, difficile dare un spiegazione. Gli ultimi tre mesi sono stati molto difficili per me, prima il problema alle costole e poi, a Roma, il dolore al ‘solito’. Poi qui a Parigi ho giocato un grande torneo ed è stato veramente emozionante. Se ilnon mi fa: posso ecol. Certo aver giocato queste due settimane con continue infiltrazioni alè stato stancante e doloroso. E poi non posso ...

