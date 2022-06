Suicidio assistito, 46enne tetraplegico: “Voglio morire in sedazione profonda” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Suicidio assistito è una tematica molto calda nel nostro Paese, e la storia di Fabio Ridolfi è solo una delle tante voci che purtroppo ancora soffrono per colpa dei ritardi e dell’ostruzionismo delle nostre istituzioni. Vi raccomandiamo... Troy Kotsur dedica l'Oscar alle persone disabili: "Questo è il nostro momento" Il 46enne di Fermignano, in provincia di Pesaro, è immobilizzato da quando aveva 18 anni a causa di una tetraparesi. Fabio Ridolfi, in una situazione ormai ingestibile, aveva fatto richiesta allo Stato di poter morire con l’aiuto del medico, invocando così il diritto al Suicidio assistito. La risposta e l’autorizzazione, però, ci hanno messo un mese e mezzo ad arrivare, tempo in cui Ridolfi ha sofferto dei ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilè una tematica molto calda nel nostro Paese, e la storia di Fabio Ridolfi è solo una delle tante voci che purtroppo ancora soffrono per colpa dei ritardi e dell’ostruzionismo delle nostre istituzioni. Vi raccomandiamo... Troy Kotsur dedica l'Oscar alle persone disabili: "Questo è il nostro momento" Ildi Fermignano, in provincia di Pesaro, è immobilizzato da quando aveva 18 anni a causa di una tetraparesi. Fabio Ridolfi, in una situazione ormai ingestibile, aveva fatto richiesta allo Stato di potercon l’aiuto del medico, invocando così il diritto al. La risposta e l’autorizzazione, però, ci hanno messo un mese e mezzo ad arrivare, tempo in cui Ridolfi ha sofferto dei ...

