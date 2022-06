Rubano uno scooter e ‘girano’ per Roma: denunciati due baby ladri (Di lunedì 6 giugno 2022) Hanno prima rubato uno scooter, poi hanno pensato bene di utilizzarlo e di girare, a notte fonda, la Capitale. Di ammirare le sue bellezze a bordo di quel mezzo a due ruote che, invece, il proprietario stava disperatamente cercando da venerdì sera, quando si era accorto che sotto casa non c’era più lo scooter. In giro con lo scooter rubato: fermati in via Nicola Zabaglia Lo scooter, infatti, era stato rubato da due baby ladri, che pensavano di cavarsela così. E che invece, nella notte tra sabato e domenica, sono stati fermati per un controllo dai Carabinieri della Stazione Roma Aventino, mentre si trovavano in via Nicola Zabaglia. Qui, dagli accertamenti di rito, è emerso che l’intestatario del mezzo era un uomo, che una volta contattato ha raccontato ai militari che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Hanno prima rubato uno, poi hanno pensato bene di utilizzarlo e di girare, a notte fonda, la Capitale. Di ammirare le sue bellezze a bordo di quel mezzo a due ruote che, invece, il proprietario stava disperatamente cercando da venerdì sera, quando si era accorto che sotto casa non c’era più lo. In giro con lorubato: fermati in via Nicola Zabaglia Lo, infatti, era stato rubato da due, che pensavano di cavarsela così. E che invece, nella notte tra sabato e domenica, sono stati fermati per un controllo dai Carabinieri della StazioneAventino, mentre si trovavano in via Nicola Zabaglia. Qui, dagli accertamenti di rito, è emerso che l’intestatario del mezzo era un uomo, che una volta contattato ha raccontato ai militari che ...

