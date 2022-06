Renzi rilancia “l’area Draghi” per il 2023 ma tanto per cambiare è rissa social con Calenda. “No egocentrismi”. “Scelga politica o business” (Di lunedì 6 giugno 2022) Dicono di volere la stessa cosa, ma riescono a litigare prima ancora di iniziare a tessere la tela: coincidenti sull’obiettivo del futuro, lontanissimi nella realtà. Un’era Draghi dopo Draghi. I “draghetti” – ebbe a dire Ettore Rosato – che devono stare insieme. Insomma, una “cosa centrista” disboscata dai cespugli estremi che governi dopo il 2023. Il copyright dell’ultima versione, area Draghi, è di Matteo Renzi. Ma è bastata una sua risposta sul tema al Corriere della Sera per scatenare la reazione di chi quella soluzione come punto di caduta post elezioni politiche la va ripetendo da tempo, Carlo Calenda. E i “puntini sulle i” messi dal leader di Azione hanno provocato il putiferio di reazioni tra i maggiorenti Renziani, a iniziare da Francesco Bonifazi e Ivan ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Dicono di volere la stessa cosa, ma riescono a litigare prima ancora di iniziare a tessere la tela: coincidenti sull’obiettivo del futuro, lontanissimi nella realtà. Un’eradopo. I “draghetti” – ebbe a dire Ettore Rosato – che devono stare insieme. Insomma, una “cosa centrista” disboscata dai cespugli estremi che governi dopo il. Il copyright dell’ultima versione, area, è di Matteo. Ma è bastata una sua risposta sul tema al Corriere della Sera per scatenare la reazione di chi quella soluzione come punto di caduta post elezioni politiche la va ripetendo da tempo, Carlo. E i “puntini sulle i” messi dal leader di Azione hanno provocato il putiferio di reazioni tra i maggiorentiani, a iniziare da Francesco Bonifazi e Ivan ...

