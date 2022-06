"Reddito di cittadinanza da abolire" Renzi dichiara guerra al sussidio di Stato (e a Conte) (Di lunedì 6 giugno 2022) Come un martello pneumatico. Che batte sempre sullo stesso punto. Dopo aver parlato per settimane di magistratura, complice anche l'uscita del suo libro, “Il Mostro”, Matteo Renzi torna ad un suo classico cavallo di battaglia: l'abolizione del Reddito di cittadinanza. “Vivere con settecento euro al mese, dopo aver lavorato una vita, sono una vergogna. Se pensiamo poi che c'è chi, grazie al Reddito di cittadinanza, prende cinque, seicento euro al mese senza fare niente. Per questo noi diciamo basta sussidi, le pensioni e gli stipendi devono aumentare, anche se a dirlo sembra una cosa banale”. Parole secche e perentorie, quelle del nativo di Rignano, intervenuto questa mattina a Isoradio. “Oggi chi vuole tentare di fare un lavoro sulla base di quello che ha studiato, le occasioni le trova. Il problema è ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Come un martello pneumatico. Che batte sempre sullo stesso punto. Dopo aver parlato per settimane di magistratura, complice anche l'uscita del suo libro, “Il Mostro”, Matteotorna ad un suo classico cavallo di battaglia: l'abolizione deldi. “Vivere con settecento euro al mese, dopo aver lavorato una vita, sono una vergogna. Se pensiamo poi che c'è chi, grazie aldi, prende cinque, seicento euro al mese senza fare niente. Per questo noi diciamo basta sussidi, le pensioni e gli stipendi devono aumentare, anche se a dirlo sembra una cosa banale”. Parole secche e perentorie, quelle del nativo di Rignano, intervenuto questa mattina a Isoradio. “Oggi chi vuole tentare di fare un lavoro sulla base di quello che ha studiato, le occasioni le trova. Il problema è ...

