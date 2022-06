Oroscopo: questi segni faranno grandi dormite (Di lunedì 6 giugno 2022) Vediamo meglio insieme quali sono i segni dello zodiaco che fanno delle belle dormite che gli altri gli invidiano! Anche oggi vi vogliamo proporre una classifica, per quanto riguarda i segni un po’ diversa dal solito, perchè vi parliamo di quello che adorano fare delle dormite incredibili che moltissime persone si sognano. (pixabay)Ovviamente, come vi diciamo sempre non è detto che questi valga per tutte le persone nate sotto a quel segno, ma in buona parte assolutamente si, anche se non hanno basi scientifiche. Iniziamo con il primo segno, ovvero il Toro, che di notte solitamente ama leggere, vedere un bel film o perchè no giocare anche ai videogiochi e di giorni, quindi, specialmente in estate ama fare una bella dormita pomeridiana. Sempre se non è impegnato in momenti lavorativo ... Leggi su formatonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Vediamo meglio insieme quali sono idello zodiaco che fanno delle belleche gli altri gli invidiano! Anche oggi vi vogliamo proporre una classifica, per quanto riguarda iun po’ diversa dal solito, perchè vi parliamo di quello che adorano fare delleincredibili che moltissime persone si sognano. (pixabay)Ovviamente, come vi diciamo sempre non è detto chevalga per tutte le persone nate sotto a quel segno, ma in buona parte assolutamente si, anche se non hanno basi scientifiche. Iniziamo con il primo segno, ovvero il Toro, che di notte solitamente ama leggere, vedere un bel film o perchè no giocare anche ai videogiochi e di giorni, quindi, specialmente in estate ama fare una bella dormita pomeridiana. Sempre se non è impegnato in momenti lavorativo ...

