OneRepublic in concerto | le nuove date a Padova a Milano

Saranno riprogrammate per il mese di ottobre 2022 le date previste a maggio ovvero il 30 al Kioene Arena e il 31 al Mediolanum Forum Le date italiane degli OneRepublic, originariamente previste il 3 maggio alla Kioene Arena di Padova e il 4 maggio al Carroponte di Milano, vengono riprogrammate a ottobre 2022: 30 ottobre · Padova, Kioene Arena 31 ottobre · Milano, Mediolanum Forum (cambio location) I due concerti di maggio erano stati cancellati a causa di una laringite che aveva colpito il frontman della band, Ryan Tedder, con la promessa di riprogrammare le date appena possibile. Per la data del 31 ottobre al Mediolanum Forum di Milano l'evento sarà a Posto Unico. Sarà quindi possibile accedere sia al parterre in piedi che nelle ...

