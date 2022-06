Mourinho - Matic sull'asse Londra - Manchester - Roma. Ed è record di presenze (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma - La Roma non perde tempo e dopo aver detto addio a MKhitaryan, che si accaserà all'Inter, Tiago Pinto ha trovato subito il suo sostituto per esperienza e qualità. Il general manager è a un passo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 giugno 2022)- Lanon perde tempo e dopo aver detto addio a MKhitaryan, che si accaserà all'Inter, Tiago Pinto ha trovato subito il suo sostituto per esperienza e qualità. Il general manager è a un passo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Matic e #Mourinho di nuovo insieme: un leader per il centrocampo della #Roma - marcoconterio : ?????? La #Roma cercherà tra martedì e mercoledì di chiudere l'intesa con Nemanja #Matic che si libererà a zero dal… - OptaPaolo : 118 - José Mourinho è l’allenatore con cui Nemanja #Matic ha collezionato più presenze in Premier League (118). In… - sportli26181512 : Mourinho-Matic sull’asse Londra-Manchester-Roma. Ed è record di presenze: Il tecnico e il centrocampista serbo hann… - GokuForzaMilan : RT @teo_acm: Ragazzi, Matic è un grande colpo per la Roma. Pensiamo a noi che giochiamo con Honda, Montolivo e Poli a centrocampo. Loro han… -