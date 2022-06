L’anziano in sedia a rotelle che uccide a fucilate il figlio della badante che lo accusava di molestie (Di lunedì 6 giugno 2022) Tragedia nella giornata di ieri a Gambolò, in provincia di Pavia, dove un anziano di 85 anni in carrozzina, Giovanni Vezzoli, ha ucciso il figlio 43enne della sua badante, Thomas Mastrandrea. Gli ha sparato due colpi a distanza ravvicinata – secondo una prima perizia – con un fucile da caccia detenuto regolarmente, uccidendolo sul colpo. Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che la vittima – residente a Nicorvo – fosse andata a casa delL’anziano per accusarlo di aver molestato sua madre. Ne sarebbe seguita una lite poi sfociata nel tragico epilogo. Tutto è accaduto in pochi istanti nel pomeriggio di ieri, 5 giugno, intorno alle 18.30 in un’abitazione in via Cascina Nuova Litta. Anche la badante si trovava nella stessa abitazione al momento dello sparo, al quale però non avrebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Tragedia nella giornata di ieri a Gambolò, in provincia di Pavia, dove un anziano di 85 anni in carrozzina, Giovanni Vezzoli, ha ucciso il43ennesua, Thomas Mastrandrea. Gli ha sparato due colpi a distanza ravvicinata – secondo una prima perizia – con un fucile da caccia detenuto regolarmente,ndolo sul colpo. Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che la vittima – residente a Nicorvo – fosse andata a casa delper accusarlo di aver molestato sua madre. Ne sarebbe seguita una lite poi sfociata nel tragico epilogo. Tutto è accaduto in pochi istanti nel pomeriggio di ieri, 5 giugno, intorno alle 18.30 in un’abitazione in via Cascina Nuova Litta. Anche lasi trovava nella stessa abitazione al momento dello sparo, al quale però non avrebbe ...

Advertising

neXtquotidiano : L’anziano in sedia a rotelle che uccide a fucilate il figlio della badante che lo accusava di molestie - occhio_notizie : Residente a Nicorvo nel Pavese, Thomas Mastrandrea è stato ucciso con due colpi di fucile da caccia. A sparare sare… - __barbarella__ : Phoede urge un ritorno a Gambolò con l'assistenza del nostro inviato speciale Pierino #chilhavisto - lightmoon972 : RT @AngelsOfLove12: Come sono belle certe persone... Un mio cliente, anziano, uomo di altri tempi... ha visto la sedia su cui ero rotta, se… - UkDaniele : RT @AngelsOfLove12: Come sono belle certe persone... Un mio cliente, anziano, uomo di altri tempi... ha visto la sedia su cui ero rotta, se… -