Isola | Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo | parla la madre di lui

(Di lunedì 6 giugno 2022)è uno dei protagonisti assoluti dell'dei Famosi 2022, dove è stato già attenzionato da Mercedesz Henger. Ma cosa si sa della vita amorosa del fratello di Guendalina prima che sbarcasse in Honduras? Forse non tutti sanno che l'attore è stato fidanzato anche conDel. Le parole delladiIn passatoha avuto anche una love story con l'attriceDel. Nel corso di una recente intervista al settimanale Mio, ladel naufrago, Emanuela Fuin, ha commentato la loro relazioni: «Mi piacevano moltissimo insieme, li vedevo affiatati e carini». Sui motivi della rottura tra i due ha ammesso: «Lei aveva ancora delle cose ...

Advertising

carmelitadurso : Fermi tutti! Edoardo Tavassi innamorato della mia amata Soleil?? E l’altra mia amata Memi?? Aiuto! #isola - blogtivvu : La storia tra Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: parla la mamma del naufrago dell’Isola dei Famosi - bombazza1997 : @IsolaDeiFamosi Sempre dalla parte di #Edoardo cara #isola manda a casa Lory - disagio_tv : Guendalina Tavassi annuncia la sua presenza in studio questa sera e una sorpresa per il fratello Edoardo #isola - sonoingenua_ : Giorno 70 ?? Edoardo e Carmen che si lamentano nuovamente della ricompensa dopo che il primo si è rasato. Lory d… -

Tutti preoccupati perTavassi all'dei Famosi : il fratello di Guendalina ha cominciato a stare male durante il daytime di domenica, avvertendo alcuni preoccupanti sintomi. Ecco che cosa aveva e come sta ......Tavassi si assesta nelle quotazioni a 3.00, 2.75 e 3.00. In pole position, infine, e quindi il favorito al titolo di vincitore finale de L'dei famosi 2022, è l'attore capitolino e ...perché i naufraghi hanno dovuto fare a meno del fuoco per 24 ore a causa di un provvedimento preso dallo spirito dell’isola. Dopo i soliti scontri sul cibo Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger ...La storia d'amore tra Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: parla la mamma del naufrago dell’Isola dei Famosi 2022: le sue parole.