Il Giubileo di una regina (Elisabetta) più iconica di una rockstar (Di lunedì 6 giugno 2022) Un momento attesissimo da mesi da milioni di persone e che fino all’ultimo istante ha rischiato di saltare. Parliamo dell’apparizione della regina Elisabetta sul balcone di Buckingham Palace per salutare l’enorme folla che per giorni le ha tributato grandi omaggi. Le immagini mostrano una regina commossa quasi alle lacrime alla vista di una platea maestosa che applaudiva con calore ai suoi 70 anni di operato. Nel pomeriggio di domenica, infatti, la regina ha salutato la folla fuori da Buckingham Palace dopo la magnifica parata civile che ha concluso l’ultimo giorno di celebrazioni del suo Giubileo di Platino. La sua apparizione è avvenuta a sorpresa dopo che era stata costretta a saltare una serie di eventi a causa degli ormai noti “problemi di mobilità episodici“. AnsaÈ stata sul trono più a lungo di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 giugno 2022) Un momento attesissimo da mesi da milioni di persone e che fino all’ultimo istante ha rischiato di saltare. Parliamo dell’apparizione dellasul balcone di Buckingham Palace per salutare l’enorme folla che per giorni le ha tributato grandi omaggi. Le immagini mostrano unacommossa quasi alle lacrime alla vista di una platea maestosa che applaudiva con calore ai suoi 70 anni di operato. Nel pomeriggio di domenica, infatti, laha salutato la folla fuori da Buckingham Palace dopo la magnifica parata civile che ha concluso l’ultimo giorno di celebrazioni del suodi Platino. La sua apparizione è avvenuta a sorpresa dopo che era stata costretta a saltare una serie di eventi a causa degli ormai noti “problemi di mobilità episodici“. AnsaÈ stata sul trono più a lungo di ...

