Il Cremlino provoca l'Italia. E Di Maio convoca l'ambasciatore russo Razov (Di lunedì 6 giugno 2022) Sale la tensione tra Italia e Russia. Il segretario generale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov. La mossa è stata decisa dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di concerto con Palazzo Chigi. A rendere necessario il richiamo, le recenti accuse dal Cremlino che ha parlato di amoralità di alcuni rappresentanti delle istituzioni e dei media italiani. Parole rispedite al mittente da Sequi. Il Cremlino provoca ancora l'Italia Malgrado ciò, Razov non ha fatto marcia indietro. Con un comunicato dell'ambasciata russa: "Si è soffermato sulle ...

