Iervolino: “Sabatini bugiardo, non sa usare il computer”, il manager: “Mi chiamava piangendo, lo porto in tribunale” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il rapporto tra Walter Sabatini e Danilo Iervolino si è sfaldato del tutto volano accusa tra ex dirigente e presidente della Salernitana. La miracolosa salvezza del club granata non è servita a portare serenità nella dirigenza della Salernitana, con l’addio improvviso di Sabatini. Ma tra l’ex dirigente granata ed il presidente della Salernitana oramai volano gli stracci, tanto che Iervolino a Gazzetta dello Sport ha detto: “Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione da un milione di euro all’agente di Lassana Coulibaly per farlo restare, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture e non mi piegherò mai a questo sistema: se un ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) Il raptra Waltere Danilosi è sfaldato del tutto volano accusa tra ex dirigente e presidente della Salernitana. La miracolosa salvezza del club granata non è servita a portare serenità nella dirigenza della Salernitana, con l’addio improvviso di. Ma tra l’ex dirigente granata ed il presidente della Salernitana oramai volano gli stracci, tanto chea Gazzetta dello Sport ha detto: “crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato. Lui voleva pagare questa commissione da un milione di euro all’agente di Lassana Coulibaly per farlo restare, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture e non mi piegherò mai a questo sistema: se un ...

