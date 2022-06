Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi: orari 6 giugno, percorso, altimetria, tv, streaming, favoriti (Di lunedì 6 giugno 2022) Seconda tappa oggi per il Giro del Delfinato 2022: in programma la Saint-Péray-Brives-Charensac di 169,8 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, palinsesto TV e favoriti. percorso Altra frazione simile a quella vista ieri, dovrebbe essere volata, nonostante i quattro GPM da affrontare. Dopo un primo tratto pianeggiante da affrontare Col de Désaignes e Côte de Saint-Agrève, entrambi di terza categoria, tutt’altro che impossibili. Poi una salita più lunga: Col de Mézilhac di 11 chilometri, con pendenze però vicine al 4%. Discesa lunga e strappo della Côte de Rohac: 1,2 chilometri al 5,9%, con scollinamento a 9 chilometri dal traguardo. Poi tutta pianura fino ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondaper ildel: in programma la Saint-Péray-Brives-Charensac di 169,8 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, palinsesto TV eAltra frazione simile a quella vista ieri, dovrebbe essere volata, nonostante i quattro GPM da affrontare. Dopo un primo tratto pianeggiante da affrontare Col de Désaignes e Côte de Saint-Agrève, entrambi di terza categoria, tutt’altro che impossibili. Poi una salita più lunga: Col de Mézilhac di 11 chilometri, con pendenze però vicine al 4%. Discesa lunga e strappo della Côte de Rohac: 1,2 chilometri al 5,9%, con scollinamento a 9 chilometri dal traguardo. Poi tutta pianura fino ...

