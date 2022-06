Giletti credeva di essere a Mosca, ma era in un bar di Caracas (Di lunedì 6 giugno 2022) La surreale puntata davanti al Cremlino ha il pregio di mostrare l’insostenibilità del talk show italiano, in cui inciviltà e post-verità scorrono a fiumi e i conduttori fanno di volta in volta i vigili urbani, gli aizzatori, i finti moralisti... Inutili rispetto all'obiettivo di fornire informazioni e chiavi di lettura serie Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 giugno 2022) La surreale puntata davanti al Cremlino ha il pregio di mostrare l’insostenibilità del talk show italiano, in cui inciviltà e post-verità scorrono a fiumi e i conduttori fanno di volta in volta i vigili urbani, gli aizzatori, i finti moralisti... Inutili rispetto all'obiettivo di fornire informazioni e chiavi di lettura serie

HuffPostItalia : Giletti credeva di essere a Mosca, ma era in un bar di Caracas - annaritagigante : @stefano_ticci @La7tv Il cretino @giletti credeva che gli avrebbero aperte le porte e fatto sì che fosse libero di… - BEPPESARNO : ...Oddio Massimo! L'avevo detto!!! Stasera Giletti rischia grosso!!! I russi non scherzano e se credeva d'aver man… - AROTANO : Il problema e' che credeva che questi avessero l'anello al naso. Invece la signora e' quantomeno preparatissima. #Giletti - r_campix : @lanaturafa @lucianocapone Ma Giletti non lo sa...credeva basterebbe un cavo di connessione più corto ?? -