Gianluca Di Marzio su Lukaku: “È dallo scorso Natale che manda messaggi pubblici e privati all’Inter, vi spiego tutto” (Di lunedì 6 giugno 2022) Gianluca Di Marzio ha parlato di Lukaku e della sua volontà di tornare in Italia dopo una stagione negativa al Chelsea. Ecco tutti i dettagli su un ritorno in nerazzurro di Big Rom. Gianluca Di Marzio su Lukaku: “È dallo scorso Natale che manda messaggi pubblici e privati all’Inter, chiamando dirigenti e allenatore, compagni e presidente” “È dallo scorso Natale che Lukaku manda messaggi pubblici e privati all’Inter, chiamando dirigenti e allenatore, compagni e presidente, pronto a lasciare un terzo di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 giugno 2022)Diha parlato die della sua volontà di tornare in Italia dopo una stagione negativa al Chelsea. Ecco tutti i dettagli su un ritorno in nerazzurro di Big Rom.Disu: “Èche, chiamando dirigenti e allenatore, compagni e presidente” “Èche, chiamando dirigenti e allenatore, compagni e presidente, pronto a lasciare un terzo di ...

Advertising

mcrisj01 : RT @MatthijsPog: ????? Gianluca Di Marzio a Radio 24: 'Quest'estate ci aspettiamo grandi cose e non ci saranno solo le grandi a fare mercato.… - cuadrvdo : RT @MatthijsPog: ????? Gianluca Di Marzio a Radio 24: 'Quest'estate ci aspettiamo grandi cose e non ci saranno solo le grandi a fare mercato.… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ????? Gianluca Di Marzio a Radio 24: 'Quest'estate ci aspettiamo grandi cose e non ci saranno solo le grandi a fare mercato.… - MatthijsPog : ????? Gianluca Di Marzio a Radio 24: 'Quest'estate ci aspettiamo grandi cose e non ci saranno solo le grandi a fare m… - lagoleada_it : Secondo “La Casa Di C”, testata giornalistica facente parte del network di Gianluca Di Marzio, vi sarebbe la massim… -