Gabriele Muccino contro il fratello: “Non voglio più incontrarlo” (Di lunedì 6 giugno 2022) Dal 2007 Gabriele Muccino non sente il fratello Silvio Muccino. Oggi è tornato a parlare del rapporto complicato, confessando di non aver alcuna intenzione di ricucire un legame. Gabriele Muccino : “Un lutto di una persone vivente” Il regista, fresco dall’uscita della serie A casa tutti bene (tratta dall’omonimo film), ha deciso di rispolverare la fine del rapporto con il fratello, in una recente intervista a Il Corriere della Sera. Un distacco visto come un lutto, che secondo le parole dello stesso: Rimane una delle cose più ingiustificabili e incomprensibili. Poi il regista continua: Con lui ho vissuto un lutto, un lutto di una persona vivente, che non vedo dal 2007. Un’esperienza per me aberrante da un punto di vista psicologico: mi ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Dal 2007non sente ilSilvio. Oggi è tornato a parlare del rapporto complicato, confessando di non aver alcuna intenzione di ricucire un legame.: “Un lutto di una persone vivente” Il regista, fresco dall’uscita della serie A casa tutti bene (tratta dall’omonimo film), ha deciso di rispolverare la fine del rapporto con il, in una recente intervista a Il Corriere della Sera. Un distacco visto come un lutto, che secondo le parole dello stesso: Rimane una delle cose più ingiustificabili e incomprensibili. Poi il regista continua: Con lui ho vissuto un lutto, un lutto di una persona vivente, che non vedo dal 2007. Un’esperienza per me aberrante da un punto di vista psicologico: mi ha ...

