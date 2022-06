Fondazione Telethon | malattie rare | fino a 120mila euro per i progetti di ricerca

Advertising

napolicittametr : Metronapoli - WALK OF LIFE 2022: RACCOLTI A NAPOLI 45 MILA EURO CON L’EVENTO A SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA… - TeresaChiara98 : RT @Telethonitalia: Nel weekend, al Parco Ittico Paradiso, incontra i nostri dialogatori. I ragazzi ti raccontano la missione di Fondazione… - Telethonitalia : Nel weekend, al Parco Ittico Paradiso, incontra i nostri dialogatori. I ragazzi ti raccontano la missione di Fondaz… - mariacr41080325 : RT @Telethonitalia: Sulla rivista @le_scienze il punto sulla terapia genica. Il Direttore dell’@SanRaffaeleMI Telethon, Luigi Naldini, e il… - DiMiccoLab : RT @Telethonitalia: Sulla rivista @le_scienze il punto sulla terapia genica. Il Direttore dell’@SanRaffaeleMI Telethon, Luigi Naldini, e il… -

L'Assessore allo Sport Emanuela Ferrante ha dato il via in piazza del Plebiscito per dare il via alla IX edizione della maratona "Walk of Life di Napoli". L'evento, organizzato da, è a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Successivamente, ha presenziato in Piazza Municipio, dove c'erano numerose e diverse attività sportive, ...Nella comunità scolastica infatti mercoledì scorso è stata condotta una lotteria di beneficenza il cui ricavato sarà destinato alla, a cui i ragazzi hanno preso parte numerosi. ...Tutto pronto per la Walk of Life, l’evento di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzato da Fondazione Telethon, giunta alla IX ...Tutto pronto per la Walk of Life, l’evento di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzato da Fondazione ...