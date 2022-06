Fiducia a Boris Johnson | il premier supera l’esame dei conservatori

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il risultato: 211 voti a favore di BoJo, ma ben 148 contrari, una spaccatura che lo indebolisce e potrebbe non bastare a blindarlo nel prossimo futuro. La maggioranza richiesta era 180

...l'ostacolo e potrà continuare a governare senza più la spada di Damocle sulla testa LONDRA - Arriva il momento della verità perJohnson, che stasera dovrà affrontare un voto di. Anche ...In precedenzaJohnson ha rivolto un ultimo appello ai deputati della sua maggioranza chiedendo loro di rinnovargli lanel voto sulla leadership interna al partito di maggioranza (da cui ...LONDRA - Il premier britannico Boris Johnson può dormire sonni tranquilli. Stasera ha infatti ottenuto la fiducia del Partito conservatore, per 211 voti contro 148. Johnson resterà quindi al suo posto ...Il voto di fiducia all'interno del partito dei Conservatori era stato richiesto a seguito delle denunce per i partygate Boris Johnson ha strappato il rinnovo delle nella consultazione a scrutinio ...