Felipe Melo ‘spara’ i tifosi avversari: il gesto dell’ex Juve e Inter scatena il caos | VIDEO (Di lunedì 6 giugno 2022) Felipe Melo riesce sempre a scatenare motivi di discussione, dentro e fuori dal campo. Il centrocampista è stato protagonista di una buona carriera, attualmente indossa la maglia della Fluminense in Brasile. Un episodio particolare si è verificato durante la partita del campionato brasiliano contro la Juventude. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con l’autogol di Luccas Claro dopo 32 minuti. Nel finale di partita è stato preso di mira dai tifosi avversari ed è stato intonato un coro contro l’ex Fiorentina, Juventus e Inter: “bandito, bandito, bandito”. Il motivo riguarda i continui Interventi al limite del cartellino, fra cui quello che ha procurato una perdita di sangue dal viso di Vitor Gabriel. Il brasiliano ha commesso ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 6 giugno 2022)riesce sempre are motivi di discussione, dentro e fuori dal campo. Il centrocampista è stato protagonista di una buona carriera, attualmente indossa la maglia della Fluminense in Brasile. Un episodio particolare si è verificato durante la partita del campionato brasiliano contro lantude. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con l’autogol di Luccas Claro dopo 32 minuti. Nel finale di partita è stato preso di mira daied è stato intonato un coro contro l’ex Fiorentina,ntus e: “bandito, bandito, bandito”. Il motivo riguarda i continuiventi al limite del cartellino, fra cui quello che ha procurato una perdita di sangue dal viso di Vitor Gabriel. Il brasiliano ha commesso ...

