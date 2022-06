Calciomercato Milan – Dopo Origi, sarà Sanches la prossima mossa (Di lunedì 6 giugno 2022) Renato Sanches sarà il rinforzo di Calciomercato del Milan per il centrocampo. È il portoghese l'erede designato dell'ivoriano Franck Kessié Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 giugno 2022) Renatoil rinforzo didelper il centrocampo. È il portoghese l'erede designato dell'ivoriano Franck Kessié

Advertising

cmdotcom : #Milan, il vice di #Wilmots: '#DeKetelaere è il #Totti del Belgio. #Origi? Un top player!' - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - gilnar76 : Calciomercato #Milan: via Saelemaekers se non parte Messias #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - ZonaBianconeri : RT @saltandpepper90: BOOOOOM ?? Per #Bremer a #Inter si attende ormai solo ufficialità. Ultimi inserimenti di #Milan e #Juve non hanno avut… -