(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la qualificazione ale l’addio al Real Madrid, Garethstudia la prossima destinazione: Tottenham, Cardiff o gli USA Garethè alla ricerca di una nuova squadra dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid, con l’obiettivo diin forma ai mondiali in Qatar di quest’inverno. Tra le destinazioni gradite ci sarebbe il Tottenham, ma gli Spurs, secondo i rumors inglesi, sono tiepidi. La seconda opzione è Cardiff, ma il calciatore dovrebbe ridursi ampiamente l’ingaggio e firmare solo per 6 mesi per giocare con la squadra. In terza linea ci sarebbe un approdo alla MLS, ma al momento il giocatore è intenzionato a scartarla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Bale, quale strada per arrivare al Mondiale? Le opzioni del gallese - MarcoZaia4 : @jacopoformia @mentalist1959 Ma quale movimento ? È un cartello tra le solite società e procuratori. Giocatori natu… - gjoegl : Sapete quale sara’ la bomba della juve ? Bale alla juve segnatevelo -

Sky Sport

I padroni di casa si sono imposti per 1 - 0, aiutati anche da un pizzico di fortuna come racconta l'episodio decisivo al minuto 34: insidiosa la punizione di Gareth, un tiro - cross sulil ...Addio al Real Madrid, e ora Garethguiderà il Galles nel Mondiale del Qatar, ma non si sa ancorasarà la sua nuova squadra . Dopo nove anni, è finita la sua storia al Real Madrid e l'ex ... Galles in Qatar 2022, Bale: "Posso posticipare il ritiro almeno per un po'" La Nazionale di Robert Page ha battuto 1-0 l'Ucraina, andando a segno al 34' grazie ad una punizione calciata da Bale, sulla quale è arrivato il colpo di testa di Yarmolenko, che ha così fatto autogol ...CARDIFF (GALLES) (ITALPRESS) – Il sogno ucraino svanisce a Cardiff. E’ il Galles l’ultima squadra europea a staccare il pass per i Mondiali del 2022. I dragoni di Robert Page vincono lo spareggio play ...