ATP Stoccarda 2022 | il prossimo avversario di Lorenzo Sonego All’orizzonte un possibile derby con Berrettini

Quest'oggi Lorenzo Sonego ha sconfitto il francese Benoit Paire nel primo turno dell'ATP 250 di Stoccarda. Una vittoria convincente, che ha permesso all'azzurro di guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale del torneo sull'erba tedesca. Ora sulla strada dell'azzurro ci sarà un altro ostacolo da non sottovalutare, ovvero Jan-Lennard Struff (n.103 al mondo). Il teutonico, al rientro in campo dopo oltre due mesi di stop, ha sofferto davvero tantissimo prima di vincere il suo match di primo turno contro lo statunitense Marcos Giron (alla fine il teutonico ha vinto per 7-5 5-7 7-6), ma questo non può comunque rendere tranquillo il nostro portacolori. L'ottavo di finale si preannuncia infatti complicato e soltanto con la massima concentrazione si potrà portare a casa il successo.

