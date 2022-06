Aka7even, lo fa a ogni concerto: il gesto per l’amico scomparso emoziona i fan (Di lunedì 6 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nel tour di Aka7even accade qualcosa di molto emozionate. Un gesto che il cantante fa ogni volta e che ha commosso tutti. Ecco di cosa si tratta. La scuola di Amici di Maria De Filippi ha dato spazio a molti artisti. Alcuni nomi usciti dal talent hanno dimostrato non solo grande caratura tecnica e artistica Leggi su youmovies (Di lunedì 6 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nel tour diaccade qualcosa di moltote. Unche il cantante favolta e che ha commosso tutti. Ecco di cosa si tratta. La scuola di Amici di Maria De Filippi ha dato spazio a molti artisti. Alcuni nomi usciti dal talent hanno dimostrato non solo grande caratura tecnica e artistica

Advertising

sophia23s1 : Momento belieber prima dell’inizio di ogni concerto di Luca #aka7even - Roberto55979047 : RT @sophia23s1: È stato emozionante, travolgente, commuovente, una botta di energia, una carezza, un continuo susseguirsi di emozioni diver… - Lucamarzanoo1 : RT @stoblvck: io letteralmente morta ogni volta come se fosse la prima volta. @Aka7evenreal #aka7eventour #aka7even - stoblvck : io letteralmente morta ogni volta come se fosse la prima volta. @Aka7evenreal #aka7eventour #aka7even - akatiamoo : ogni volta un enorme grazie ad anna per avergli dato la possibilita di fare strada all’inizio del percorso, grazie… -