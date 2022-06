Advertising

ilfaroonline : A romani e turisti il weekend sul mare di Fiumicino costa caro: oltre 160 multe in due giorni - luigisa27514204 : @ClaudioDeglinn2 Infatti...il Quirinale era pieno di ospiti ..turisti e romani...!! - claudioguerrini : @alessan21772659 @romafaschifo @Antincivili @InfoAtac @gualtierieurope Non so, la foto è sicuro vecchia. Però la si… - PietroPaolini_ : @gualtierieurope @PiccoloAmerica @ValerioCarocci Roma è SPORCA e piena di monnezza. Uno scempio verso la città e i… - MarcoMangiante : RT @mudioff97: @MercurioPsi @eugenio_patane @vigilidelfuoco CHE VERGOGNA!!! Già da qui si capisce quanto valore diano agli utenti soprat ai… -

ilmessaggero.it

- continua sotto - Il piccolo è figlio di una coppia diche era in vacanza. I genitori, non appena hanno intuito cosa fosse accaduto, hanno lanciato l'allarme e chiesto l'intervento ...Il piccolo è figlio di una coppia diche era in vacanza in Costiera Amalfitana. I genitori, non appena hanno intuito cosa fosse accaduto, hanno lanciato l'allarme e chiesto l'... Rifiuti a Roma, i monumenti circondati: turisti costretti allo slalom tra buste di spazzatura e mini-discarich È ricoverato in ospedale un bimbo di 13 mesi che, domenica pomeriggio, ha ingerito del liquido insetticida. Il fatto è accaduto nel comune di Furore ...Che Roma sia una delle città più belle del mondo non c’è dubbio perché in ogni angolo e in ogni vicolo, anche quelli sconosciuti e meno presi d’assalto dai turisti, si respira la storia. E ora, da un ...