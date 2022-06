Vittoria o resa? Il vero end-game di Putin e Zelensky (Di domenica 5 giugno 2022) Esistono profonde divergenze fra gli osservatori del conflitto in Ucraina nel valutare quali siano i veri obiettivi perseguiti da Vladimir Putin e da Volodymyr Zelensky. Individuarli è essenziale anche per porre fine a una guerra tanto sanguinosa e brutale e di aprire serie – non solo propagandistiche – trattative di pace. Tali divergenze si riflettono sui contenuti attribuiti al termine Vittoria da ciascuna delle due parti, nonché sulle loro decisioni strategiche e sulla loro valutazione se il tempo giochi a proprio favore o svantaggio. Da quest’ultima valutazione dipende la loro disponibilità a trattare una tregua per poi passare a una pace duratura. Ritengo che la fine più probabile del conflitto – lo si voglia o no, ha poca importanza – sia il suo congelamento, in modo per molti versi analogo a quello della Corea. Sua condizione ... Leggi su formiche (Di domenica 5 giugno 2022) Esistono profonde divergenze fra gli osservatori del conflitto in Ucraina nel valutare quali siano i veri obiettivi perseguiti da Vladimire da Volodymyr. Individuarli è essenziale anche per porre fine a una guerra tanto sanguinosa e brutale e di aprire serie – non solo propagandistiche – trattative di pace. Tali divergenze si riflettono sui contenuti attribuiti al termineda ciascuna delle due parti, nonché sulle loro decisioni strategiche e sulla loro valutazione se il tempo giochi a proprio favore o svantaggio. Da quest’ultima valutazione dipende la loro disponibilità a trattare una tregua per poi passare a una pace duratura. Ritengo che la fine più probabile del conflitto – lo si voglia o no, ha poca importanza – sia il suo congelamento, in modo per molti versi analogo a quello della Corea. Sua condizione ...

