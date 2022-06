Ucraina: esplosioni a Kiev. Missile russo sorvola una centrale nucleare (Di domenica 5 giugno 2022) Centodue giorni di guerra in Ucraina . Putin all'Occidente: 'Schiacciamo nuove armi come noci'. Kiev: '007 in contatto con i combattenti Azov'. Il Pontefice: 'Vorrei andare in Ucraina ma devo ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 5 giugno 2022) Centodue giorni di guerra in. Putin all'Occidente: 'Schiacciamo nuove armi come noci'.: '007 in contatto con i combattenti Azov'. Il Pontefice: 'Vorrei andare inma devo ...

