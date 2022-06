Serena Bortone piange in diretta | «Nessuno credeva in noi» Le lacrime per l’ultima puntata

Leggi su blog.libero

(Di domenica 5 giugno 2022) È arrivato il momento di congedarsi per. Poco fa la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha chiamato a raccolta in studio tutti gli autori, gli ospiti e la troupe dell’ormai tradizionale appuntamento televisivo pomeridiano per salutarli e ringraziarli. Ultimadi Oggi è un altro giorno,si commuove inA conclusione di un anno intenso, la giornalista ha voluto dedicare lo spazio finale del programma proprio a coloro che hanno reso possibile la trasmissione, a partire dal direttore di Rai1 Stefano Coletta, «che ringrazio per aver scelto me per una fascia così orgogliosamente popolare». «Oggi si chiude una stagione magnifica e faticosa. Quando abbiamo incominciato due anni fa in pochino in questo programma» esordisce ...