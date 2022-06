Per Nadal 14° trionfo al Roland Garros e 22° titolo Slam (Di domenica 5 giugno 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo aver spento venerdì 36 candeline, Rafa Nadal è diventato oggi, a Parigi, per la 14esima volta in carriera, il Re della terra rossa. Sul “Philippe-Chatrier”, lo spagnolo, numero 5 del mondo e del seeding, ha vinto la finale del singolare maschile del Roland Garros lasciando solo le briciole al “malcapitato” avversario, il 23enne norvegese Casper Ruud, numero 8 del ranking Atp e ottava forza del tabellone. Il “veterano” di Manacor si è imposto col punteggio di 6-3 6-3 6-0. Nel secondo parziale il giocatore nato a Baerum conduceva 3-1; a seguire lo spagnolo ha vinto 11 giochi di fila. Per Nadal è il 22esimo successo in una prova del Grande Slam: ha trionfato 14 volte a Parigi (la prima nel 2005), in 4 occasioni agli Us Open e due volte a testa a Wimbledon e agli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo aver spento venerdì 36 candeline, Rafaè diventato oggi, a Parigi, per la 14esima volta in carriera, il Re della terra rossa. Sul “Philippe-Chatrier”, lo spagnolo, numero 5 del mondo e del seeding, ha vinto la finale del singolare maschile dellasciando solo le briciole al “malcapitato” avversario, il 23enne norvegese Casper Ruud, numero 8 del ranking Atp e ottava forza del tabellone. Il “veterano” di Manacor si è imposto col punteggio di 6-3 6-3 6-0. Nel secondo parziale il giocatore nato a Baerum conduceva 3-1; a seguire lo spagnolo ha vinto 11 giochi di fila. Perè il 22esimo successo in una prova del Grande: ha trionfato 14 volte a Parigi (la prima nel 2005), in 4 occasioni agli Us Open e due volte a testa a Wimbledon e agli ...

Advertising

LiaCapizzi : Più forte di tutto, soprattutto del dolore. L'ammirazione per la leggenda Nadal, la stima per la sua tenacia, il ri… - WeAreTennisITA : 1??4?? VOLTE RAFA ?? Un rito infinito: un inesorabile Nadal che batte chiunque incontri in finale al #RolandGarros.… - SkySport : Roland Garros, apprensione dei tifosi per il futuro di Nadal ?? @angelomangiante #SkySport #RolandGarros #Nadal - ChiaraChicani : RT @WeAreTennisITA: 1??4?? VOLTE RAFA ?? Un rito infinito: un inesorabile Nadal che batte chiunque incontri in finale al #RolandGarros. Un R… - ChiaraChicani : RT @SuperTennisTv: ??????????????? ????????????? Mai battuto in finale sulla terra parigina: Nadal per la 14esima volta è il RE?? del #RolandGarros!… -