Padova | 18enne scomparsa dai 5 giorni Appello della famiglia per ritrovarla | “Aiutateci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 giugno 2022) Da 5non si hanno notizia di unadi origine pakistana residente a Galliera Veneta, in provincia di. Una denuncia diè stata presentata dai familiari di Basma Afzaal. La giovane, che frequenta l’istituto professionale “Lepido Rocco” di Castelfranco Veneto (Treviso) ha fatto perdere le proprie tracce dalla mattina del 31 maggio scorso dopo essere uscita di casa per andare a scuola. Unsui social – riferiscono i giornali locali – è stato diffuso anche dal cugino, che ne ha descritto anche l’abbigliamento: maglietta nera con una riga bianca, scarpe alte bianche e zainetto sulle spalle. Laavrebbe preso l’autobus per Castelfranco, poi sarebbe stata vista in un bar vicino alla stazione degli autobus intorno alle 9.30. Quello steso giorno, verso ...