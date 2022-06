Meteo, domenica con temperature eccezionali: occhio ad alcuni temporali (Di domenica 5 giugno 2022) Nel corso di questa domenica i termometri esploderanno, con un Meteo caratterizzato da temperature eccezionali: non mancheranno i temporali. Sarà una domenica con temperature da record sulla penisola italiana. Infatti il Meteo sarà caratterizzato da temperature ben al di sopra della media. Non mancheranno però i temporali sulla penisola: scopriamo cosa sta succedendo. Sarà una L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Nel corso di questai termometri esploderanno, con uncaratterizzato da: non mancheranno i. Sarà unaconda record sulla penisola italiana. Infatti ilsarà caratterizzato daben al di sopra della media. Non mancheranno però isulla penisola: scopriamo cosa sta succedendo. Sarà una L'articolo proviene da Inews24.it.

DPCgov : ?? Domenica #5giugno ???? Piogge e temporali in arrivo al Nord ???? #allertaGIALLA in 4 regioni. Leggi l’avviso di con… - RobieTrevisan : RT @meteoredit: Consulta le previsioni #meteo per l'Italia (ed il mondo) nella giornata di domani, domenica 5 giugno 2022. ?? - meteoredit : #5giugno Buongiorno, e buona #domenica! Consulta le previsioni #meteo per l'Italia (ed il mondo) nei prossimi giorn… - BriamoGiangi : RT @ComunediBergamo: Buongiorno #Bergamo. Il cielo poco nuvoloso del mattino si riempirà rapidamente di nuvole nel pomeriggio, quando si pr… - ComunediBergamo : Buongiorno #Bergamo. Il cielo poco nuvoloso del mattino si riempirà rapidamente di nuvole nel pomeriggio, quando si… -