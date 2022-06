Marcegaglia: «Transizione energetica essenziale ma serve approccio non ideologico» (Di domenica 5 giugno 2022) La presidente e ad di Marcegaglia Holding a tutto campo. «Bene il governo finora, ma serve qualche iniziativa più strutturale e più sostegno alle industrie energy intensive. Draghi è la persona giusta senza se e senza ma» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 5 giugno 2022) La presidente e ad diHolding a tutto campo. «Bene il governo finora, maqualche iniziativa più strutturale e più sostegno alle industrie energy intensive. Draghi è la persona giusta senza se e senza ma»

Advertising

tacconi_tommaso : RT @sole24ore: ?? #Marcegaglia: «Transizione essenziale ma sia seria. Per l’#Italia 1.100 miliardi di costi dalla #decarbonizzazione» https:… - sole24ore : ?? #Marcegaglia: «Transizione essenziale ma sia seria. Per l’#Italia 1.100 miliardi di costi dalla… - celenostalgia : La #decarbonizzazione e i suoi costi. E ancora, l'impatto della #guerra, il #caroenergia e i timori delle #imprese.… - fisco24_info : Marcegaglia: «Transizione essenziale ma sia seria. Per l’Italia 1.100 miliardi di costi dalla decarbonizzazione»: L… - OmcRavenna : Transizione energetica attraverso la decarbonizzazione dei settori energivori. CCUS come leva matura per raggiunger… -

Marcegaglia: "Transizione energetica essenziale ma serve approccio non ideologico" La presidente e ad di Marcegaglia Holding a tutto campo. "Bene il governo finora, ma serve qualche iniziativa più ... Draghi è la persona giusta senza se e senza ma" La transizione energetica è una ... Transizione: Marcegaglia, essenziale ma sia seria, per Italia costi 1.100 mld E' anche un tema di responsabilita' sociale delle imprese e deve essere chiaro che le imprese serie lo hanno ben presente", ha detto Marcegaglia, sottolineando pero' che "la transizione energetica e' ... Il Sole 24 ORE Presidente e ad gruppo siderurgico: serve processo realistico Trento, 5 giu. (askanews) - La transizione energetica "è un tema essenziale e di responsabilità delle imprese", ma "quello che non mi piace della Commissione Europea è preferire un approccio ideologic ... Bracco: «Gender equity Avanti troppo lentamente» Al via la quarta e ultima giornata del Festival dell'Economia di Trento, edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Tra i temi oggetto di approfondimento, l’impatto del ... La presidente e ad diHolding a tutto campo. "Bene il governo finora, ma serve qualche iniziativa più ... Draghi è la persona giusta senza se e senza ma" Laenergetica è una ...E' anche un tema di responsabilita' sociale delle imprese e deve essere chiaro che le imprese serie lo hanno ben presente", ha detto, sottolineando pero' che "laenergetica e' ... Marcegaglia: «Transizione energetica essenziale ma serve approccio non ideologico» Trento, 5 giu. (askanews) - La transizione energetica "è un tema essenziale e di responsabilità delle imprese", ma "quello che non mi piace della Commissione Europea è preferire un approccio ideologic ...Al via la quarta e ultima giornata del Festival dell'Economia di Trento, edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Tra i temi oggetto di approfondimento, l’impatto del ...