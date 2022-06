L’Ucraina, tra sogno e incubo si gioca il pass per i Mondiali (Di domenica 5 giugno 2022) L’Ucraina questa sera in campo con il Galles per il pass Mondiale: tra sogno e incubo i gialloblu vogliono andare in Qatar Questa sera in campo Ucraina contro Galles, ultima tappa per decretare quale sarà l’ultima squadra Europea a centrare il pass per il Mondiale in Qatar nel 2022. Gli ucraini ci credono tra incubo e sogno. Con un Paese in ginocchio per la Guerra che non cenna a dare segnali di cedimento, la Nazionale guidata dal giocatore simbolo Zinchenko vuole regalare una nottata di gioia ai propri connazionali e centrare la qualificazione. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022)questa sera in campo con il Galles per ilMondiale: trai gialloblu vogliono andare in Qatar Questa sera in campo Ucraina contro Galles, ultima tappa per decretare quale sarà l’ultima squadra Europea a centrare ilper il Mondiale in Qatar nel 2022. Gli ucraini ci credono tra. Con un Paese in ginocchio per la Guerra che non cenna a dare segnali di cedimento, la Nazionale guidata daltore simbolo Zinchenko vuole regalare una nottata di gioia ai propri connazionali e centrare la qualificazione. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

