Lega contro la FIGC: «Vuole screditare i club di Serie A» (Di domenica 5 giugno 2022) Prosegue il botta e risposta sulla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro della nazionale di calcio. Sono intervenute, infatti, fonti della Lega con una dichiarazione all’ANSA in cui “si esprime stupore per l’ennesimo tentativo da parte della FIGC di screditare, e di conseguenza danneggiare, i club di Serie A in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 5 giugno 2022) Prosegue il botta e risposta sulla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro della nazionale di calcio. Sono intervenute, infatti, fonti dellacon una dichiarazione all’ANSA in cui “si esprime stupore per l’ennesimo tentativo da parte delladi, e di conseguenza danneggiare, idiA in L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : Orlando: “Lega e FdI hanno votato contro il Pnrr al Parlamento europeo, come possono gestire loro i fondi? Le hanno… - borghi_claudio : @Luna61710831 E cosa fermavo 'scostandomi' dal mio partito? Stando dentro adesso il green pass non viene più chiest… - repubblica : La Lega contro Luciana Littizzetto: 'Interrogazione parlamentare sul suo monologo su referendum giustizia' - CalcioFinanza : Caso Zaccagni-Lazzari, si accende lo scontro tra Serie A e FIGC. La Lega: «Dalla Federcalcio tentativo di screditar… - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: Orlando: “Lega e FdI hanno votato contro il Pnrr al Parlamento europeo, come possono gestire loro i fondi? Le hanno sb… -